Сборная Германии по футболу извинилась перед командой Швеции за некорректное поведение членов своего тренерского штаба после матча.

«Это была нервная игра, по окончании которой какие-то реакции или жесты <…> в сторону шведской команды были слишком эмоциональными. Это не соответствует нашему поведению. Мы принесли извинения перед шведским тренером и его сборной. Просим прощения», — говорится в заявлении команды ФРГ на странице в Twitter.

23 июня сборная Германии одержала победу над командой Швеции со счетом 2:1 в отборочном матче группы F. После игры наставник шведов Янне Андерссон обвинил в некорректном поведении немцев, представители тренерского штаба которых показывали неприличные жесты. Позднее в интернете появилось видео, где видно, как после матча возникла стычка между представителями обеих команд.