Сборная Германии по футболу извинилась перед командой Швеции
Сборная Германии по футболу извинилась перед командой Швеции за некорректное поведение членов своего тренерского штаба после матча.
«Это была нервная игра, по окончании которой какие-то реакции или жесты <…> в сторону шведской команды были слишком эмоциональными. Это не соответствует нашему поведению. Мы принесли извинения перед шведским тренером и его сборной. Просим прощения», — говорится в заявлении команды ФРГ на странице в Twitter.
23 июня сборная Германии одержала победу над командой Швеции со счетом 2:1 в отборочном матче группы F. После игры наставник шведов Янне Андерссон обвинил в некорректном поведении немцев, представители тренерского штаба которых показывали неприличные жесты. Позднее в интернете появилось видео, где видно, как после матча возникла стычка между представителями обеих команд.