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Disney снимет фильм по сценарию экономиста из Тюмени

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Фото: Depositphotos/missbond
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Американская Disney снимет фильм по комедийному сценарию экономиста из Тюмени Шамиля Агаева, победившего в организованном компанией конкурсе «Счастливые истории».

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По итогам народного голосования написанный Агаевым сюжет вошел в топ-50, а потом был выбран в качестве основы для одной из новелл будущего фильма. Картина получила название «Счастье — это…2» и станет сиквелом к фильму «Счастье — это…», в котором также использовали сценарий Агаева для съемок одной из историй.

«Когда я узнал, что «Дисней» делают вторую часть фильма «Счастье — это...» и проводят в его рамках точно такой же конкурс, я встрепенулся. «Вот он, — подумал я, — мой шанс доказать, что мне не просто повезло в тот раз», — приводит его слова сайт kp.ru. По словам Агаева, он не получил гонорар ни за первый, ни за второй сценарий, однако его имя было указано в титрах первого фильма, как он и рассчитывал.

Сценарий для второй части картины рассказывает историю о случайной встрече двух мужчин в торговом центре. Они отчаянно пытаются выяснить, как познакомились друг с другом, сообщает телеканал «360». Между ними завязывается дружба, но позднее становится понятно, что они впервые встретились много лет назад при неприятных обстоятельствах, и не могут быть приятелями.

В состав экспертного жюри конкурса входили Федор Бондарчук, Владимир Хотиненко, Сергей Лукьяненко, Анна Михалкова, Андрей Мерзликин. Премьера фильма намечена на 2019 год.

В конце мая компания Disney приступила к съемкам второй части фильма «Малефисента».

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