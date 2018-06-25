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СМИ узнали о похищении сына ливийского дипломата в Киеве

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Фото: Depositphotos
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Неизвестные с применением силы похитили мужчину в центре Киева, сообщает пресс-служба полиции украинской столицы.

Инцидент произошел на Тургеневской улице. Мужчину насильно посадили в автомобиль и увезли. В Киеве введен план «Перехват», информирует ведомство в Facebook.

По информации издания The Insider, злоумышленников было двое, а похищенным является сын атташе посольства Ливии на Украине.

Издание отмечает, «во время осмотра места события выявлен и изъят паспорт гражданина Ливии на имя Абдусалам».

В настоящее время киевская полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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