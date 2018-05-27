«Похищение» девушки в Москве оказалось ссорой между супругами

Полиция нашла автомобиль, в котором якобы находилась похищенная девушка с Открытого шоссе в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ в воскресенье, 27 мая.

«Как было установлено, похищения не было: между супругами произошла ссора», — приводит ТАСС заявление ведомства.

Ранее стало известно, что после сообщения очевидца о похищении девушки на востоке Москвы полиция разыскивала черный Range Rover.

В начале мая сообщалось о попытке двух мужчин похитить украинскую туристку в Дубае, представившись полицейскими. После того как девушка потребовала показать удостоверения полиции, ее насильно посадили в машину и увезли. Позже при пересадке на другое авто украинке удалось сбежать.