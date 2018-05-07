Пропавшего мальчика в Бурятии ищут водолазы и беспилотники

Местонахождение двухлетнего мальчика, пропавшего в дачном товариществе Бурятии при странных обстоятельствах, устанавливают водолазы, волонтеры и беспилотники. Об этом сообщило региональное управление СКР.

«В Бурятии продолжаются поиски двухлетнего ребенка. Метр за метром проверен близлежащий к поселку заболоченный овраг. Следов мальчика там не обнаружено», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Инцидент произошел в ДНТ «Эдэм» в Иволгинском районе республики вечером 6 мая. Местная жительница оставила своего сына играть вместе с детьми возле дома, а сама ушла на 20 минут в гости к сестре. Когда женщина вернулась, ребенка во дворе уже не было. По данным следствия, на берегу реки возле дачного поселка была обнаружена надпись «умрет». Возбуждено дело о похищении несовершеннолетнего (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ).

Сейчас водолазы обследуют дно реки рядом с поселком, для поисков в труднодоступных участках задействованы беспилотники.