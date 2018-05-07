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Двухлетний мальчик пропал в Бурятии при странных обстоятельствах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Двухлетний мальчик пропал в Бурятии со двора, где играл с другими детьми. Об этом сообщил представитель следственного управления СК республики Дмитрий Столяров.

Инцидент произошел вечером 6 мая в дачном некоммерческом товариществе (ДНТ) «Эдэм» в Иволгинском районе. На берегу реки, где оно находится, вблизи места пропажи ребенка обнаружена надпись «умрет».

По словам Столярова, мать мальчика пришла в гости к сестре и на 20 минут оставила ребенка около ее дома поиграть с другими детьми. Когда она вышла наружу, сына уже нигде не было. Другие дети не заметили, когда и куда ушел ребенок.

Его местонахождение до сих пор неизвестно.

«По данным следствия, ДНТ «Эдэм» расположено рядом с рекой Степная Протока. Сразу после исчезновения ребенка к месту происшествия вместе с членами следственно-оперативной группы прибыл кинолог, однако служебно-розыскная собака не смогла найти след мальчика. На побережье реки, на всем протяжении вдоль населенного пункта, следов ребенка также не было обнаружено», –– приводит «РИА Новости» слова Столярова.

При этом представитель СК отметил, что на берегу была найдена надпись «умрет», следователи выясняют, имеет ли она отношение к исчезновению малыша.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего)», –– добавили в СК.

В настоящее время проводятся поисковые мероприятия, ведется опрос населения. Для исследования отдаленных участков ДНТ готовится беспилотник.

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