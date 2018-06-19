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Сербского журналиста обвинили в организации собственного похищения

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Фото: mc.rs
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Прокуратура Сербии предъявила обвинение журналисту Стефану Цветковичу в инсценировке собственного похищения в ночь на 14 июня. Об этом говорится в заявлении прокуратуры города Вршац.

Сотрудник СМИ пропал в городе Бела-Црква на северо-востоке страны. Полицейские обнаружили машину журналиста с работающим мотором и его часы. Уже через 30 часов после исчезновения президент Сербии Александр Вучич объявил, что Цветковича удалось найти. При этом сам журналист сообщил, что его якобы преследовали и похитили из собственного автомобиля.

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«Утвержденные материальные доказательства, показания свидетелей, включая показания самого Цветковича, не подтверждают заявлений, данных им ранее полиции, и факта совершения в отношении него преступления», — приводит ТАСС выдержку из сообщения прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что следователи не обнаружили следов ДНК посторонних людей в машине Цветковича. Факт преследования также не был подтвержден при изучении записей камер наблюдения.

По данным сербских СМИ, Цветкович ранее заявлял об угрозах в свой адрес, связанных с его профессиональной деятельностью. После исчезновения журналиста оппозиция страны обвинила власти в его похищении и убийстве.

29 мая украинские медиа распространили сообщения об «убийстве» журналиста Аркадия Бабченко, при этом власти Украины заранее обвинили Россию в причастности к произошедшему. Однако на следующий день в СБУ признались, что журналист жив, а нападение было инсценировано с целью предотвратить готовящееся на него покушение.

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