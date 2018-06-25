Китайские военные изготовили дронов-птиц

Новый вид беспилотных летательных аппаратов изготовили китайские военные. Внешне новые дроны напоминают птиц, задачей новых беспилотников станет сбор разведывательных данных.

По данным South China Morning Post, изготовление дронов — итог правительственной программы под кодовым названием «Голубь».

Разработкой занимались специалисты Северо-западного политического университета в Сиане. Телеканал «360» отмечает, что беспилотники будут работать на гражданскую авиацию и изготовлены малой партией.

В субботу стало известно, что над российскими городами развернули радиолокационную защиту от беспилотников.