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Китайские военные изготовили дронов-птиц

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Фото: South China Morning Post
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Новый вид беспилотных летательных аппаратов изготовили китайские военные. Внешне новые дроны напоминают птиц, задачей новых беспилотников станет сбор разведывательных данных.

По данным South China Morning Post, изготовление дронов — итог правительственной программы под кодовым названием «Голубь».

Разработкой занимались специалисты Северо-западного политического университета в Сиане. Телеканал «360» отмечает, что беспилотники будут работать на гражданскую авиацию и изготовлены малой партией.

В субботу стало известно, что над российскими городами развернули радиолокационную защиту от беспилотников.

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