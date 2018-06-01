Инженеры сконструировали способный изменять форму во время полета беспилотник

Квадрокоптер, способный изменять свою форму во время полета и выстраивать все роторы в одну линию, создали инженеры французского Национального центра научных исследований. Об этом сообщает журнал Soft Robotics.

За счет изменения формы ширина дрона уменьшается почти в два раза, что позволяет устройству пролетать через узкие проемы. Беспилотник меняет конструкцию за 0,3 с.

Специальное программное обеспечение, написанное для устройства, готовит дрон к складыванию, обеспечивает ему минимальное отклонение от траектории во время пролета препятствия, а после этого восстанавливает его функционирование.

Пока положение беспилотника по отношению к препятствию определяется инерциальными датчиками и системой захвата движений, которая состоит из 17 камер в помещении и маркеров на дроне. Специалисты установили на устройство камеру, снимающую с частотой 120 кадров в секунду. В будущем ее планируют использовать для автономного определения подлета к узкому проему, сообщает телеканал «360».

В ходе испытаний аппарат пролетел сквозь узкое препятствие со скоростью 2,5 м/с. Максимальный поворот составил 15º.