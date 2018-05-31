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Появились кадры испытаний Китаем эскадры надводных беспилотников

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Фото: Кадр из видео/Youtube
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Компания из Китая Yunzhou Intelligent успешно испытала эскадру, состоящую из 56 малоразмерных надводных беспилотников. Испытания проходили в Южно-Китайском море рядом с архипелагом Ваньшань.

В ходе тренировки отрабатывалось слаженное управление группировкой плавучих роботов.

Кадры маневров опубликованы в Сети. На записи видно, как коптеры, построенные в кильватерные колонны, с легкостью перестраиваются для прохождения узких участков, обходят встречные корабли, складываются в иероглифы, а также изображают летную палубу авианосца, по которой пролетает также беспилотный катер.


Один из пользователей Сети назвал эскадру москитным флотом, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее СМИ сообщили, что КНР наращивает темпы разработки оружия нового поколения, а ядерные испытания Пекин проводит в пять раз чаще, чем США.

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