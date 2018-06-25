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Литва обвинила РФ в гибридных угрозах и призвала сотрудничать с Киевом

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Фото: TASS/Zuma/Wiktor Dabkowski
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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает Россию источником гибридных угроз для Евросоюза. Об этом он заявил на встрече глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в Люксембурге.

По его словам, представители европейских государств всё еще не решаются назвать «основной источник угроз», он заявил, что опасность исходит от России. При этом глава МИД Литвы призвал своих коллег координировано укреплять устойчивость к гибридным угрозам и сотрудничать с НАТО, Украиной и Грузией.

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«В борьбе с гибридными угрозами необходимо более тесное сотрудничество ЕС и НАТО, а также с восточными партнерами — с Украиной и Грузией, у которых есть практический опыт в этой сфере», — цитирует ТАСС Линкявичюса.

Глава литовского МИДа отметил необходимость разработать план действий, который бы включал в себя все инициативы ЕС и обеспечивал их достаточными ресурсами и технологиями. Линкявичюс заявил, что стратегическая коммуникация должна стать неотъемлемой частью безопасности и обороны.

17 июня президент Латвии Раймонд Вейонис призвал страны Европы укреплять «мягкую безопасность» и усиливать борьбу с гибридными угрозами, а также не рассчитывать только на помощь США в вопросах обороны. Среди угроз для НАТО политик перечислил Китай, Сирию, Северную Африку и Россию.

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