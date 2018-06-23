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СМИ заявило о возросшей угрозе России для США со времен СССР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Обозреватель журнала The National Interest Дейв Маджумдар полагает, что современная России гораздо более опасна для США, чем СССР времен холодной войны.

В шаге от ядерного апокалипсиса
В ноябре 1983 года мир подошел вплотную к атомной войне

В статье под названием «Восход российской армии» редактор военного раздела журнала анализирует действия США во внешней политике и то, к чему они привели.

По мнению Маджумдара, отношения Москвы и Вашингтона значительно испортились из-за экспансионной политики США. А роковой ошибкой США стало экспансия НАТО в сторону России, это привело к «всходам семян вражды» между русскими и американцами, пишет он.

Действия НАТО при президенте Клинтоне заложили основу «для конфронтации с Москвой», а при президенте Буше-младшем» отношения Москвы и Вашингтона стали самыми плохими со времен окончания холодной войны, полагает автор.

«Белый дом смог расширить НАТО, однако он не сумел интегрировать Россию в новую структуру трансатлантической безопасности», — добавляет телеканал «Звезда».

Автор статьи приводит комментарий Николая Сокова, старшего научного сотрудника Центра исследований проблем нераспространения имени Джеймса Мартина в Институте международных исследований имени Миддлбери в Монтерее. Он отметил, что в данный момент Москва и Вашингтон поддерживают паритет в стратегических ядерных вооружениях.

«Однако в настоящее время Россия несколько опережает Соединенные Штаты в модернизации своего стареющего арсенала холодной войны», — заявил специалист.

Россия в настоящее время гораздо опасней для США, чем СССР «во время большей части первоначальной холодной войны», заключает автор.

Разрабатываемая Россией боевая машина поддержки пехоты (БМПТ) «Терминатор-3» может стать угрозой для американских дронов, которые считаются «самым смертоносным оружием США», ранее сообщило это СМИ.

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