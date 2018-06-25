Мосгорсуд санкционировал арест экс-директора департамента Минкультуры

Мосгорсуд признал законным заочный арест бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Бориса Мазо, обвиняемого в мошенничестве при строительстве комплекса зданий Эрмитажа. Об этом сообщил представитель суда.

«Решение Басманного суда в отношении Мазо [о заочном аресте] было признано законным», — приводит его слова ТАСС.

В начале июня Басманный суд заочно арестовал Мазо. После задержания его заключат под стражу на два месяца, на данный момент его местонахождение не установлено.

В рамках «дела реставраторов» были также арестованы экс-замминистра культуры РФ Григорий Пирумов и предприниматель Никита Колесников. Их обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа. Следователи установили, что трое фигурантов организовали заключение госконтракта без реального намерения его исполнить, а большую часть выделенных средств перенаправили в подконтрольные им организации.