За госзакупками лекарств усилят контроль

В правительстве предложили дать право губернаторам следить за госзакупками лекарств с помощью системы маркировки. Речь идет о доступе к данным, записанным на метках препаратов, — о дате и месте производства, цене, местонахождении в реальном времени. С инициативой расширить полномочия региональных властей выступил Минфин. Эксперты считают, что так субъекты смогут следить за эффективностью закупок для лечебных учреждений.

Минфин предложил дать властям субъектов РФ доступ к системе, где собраны данные о маркировке лекарств. Это позволит им следить за ценами на препараты. Сейчас информация открыта только для представителей Федеральной налоговой службы (ФНС). Пилотный проект о доступе для региональных властей планируется реализовать в Москве. Инициатива содержится в письме за подписью замминистра финансов Ильи Трунина в администрацию президента (документ есть у «Известий»).

«Полагаем возможным представление... доступа контрольным органам субъектов РФ к информации о лекарственных препаратах на постоянной основе», — отмечено в письме Минфина.

В ведомстве предложили дать поручение Минздраву включить правительство Москвы в перечень участников эксперимента, которым предоставляется доступ к информации о лекарственных препаратах. А в случае успешной реализации эксперимента распространить опыт на все регионы. В Минздраве не смогли предоставить оперативного комментария.

Инициативу Минфина без замечаний согласовали в правительстве Москвы и в ФНС (письма есть в распоряжении «Известий»).

Пилотный проект по электронной маркировке лекарственных средств стартовал в России в феврале 2017 года, с 2020 года она станет обязательной. Пока же производители добровольно размещают на упаковках лекарств двухмерный код в формате DataMatrix, в котором записано, когда и где лекарство было выпущено, каковы его срок годности и цены на разных этапах, а также другая информация. Для контроля ФНС разработала электронную систему «Мониторинг движения лекарственных препаратов», с ее помощью производители генерируют двухмерные коды.

Ранее в Росздравнадзоре сообщали, что маркировка позволит ввести «контроль адресности движения препаратов, закупаемых за счет бюджета, расходов на их приобретение». Также она поможет вести «мониторинг ценообразования и предельных розничных цен на лекарственные препараты» из списка жизненно важных.

В Минфине, ФНС и столичной мэрии не смогли оперативно ответить на запрос «Известий» о необходимости наделения регионов новыми полномочиями.

Если предложение Минфина будет воплощено в жизнь, то субъекты смогут следить за эффективностью закупок препаратов в лечебные учреждения, считает заместитель гендиректора Stada CIS Иван Глушков.

— Нововведение поможет регионам оперативно в реальном времени отслеживать и контролировать закупки в их субъекте. Они будут следить за закупками в ЛПУ, чтобы они были эффективными, как они действуют на пациентов, контролировать, чтобы не покупали лишнее и по завышенным ценам, — пояснил эксперт.

В разных регионах цены на лекарства могут различаться до 50%, отметила руководитель Аптечной гильдии Елена Неволина. Новые правила позволят властям получать полную картину и при необходимости снижать максимальную цену контракта.

Как сообщали в Росздравнадзоре, по итогам 2017 года в системе маркировки было зарегистрировано более 1 тыс. участников и более 50 препаратов.