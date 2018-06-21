Медведев принял отставку первого замглавы Минкультуры Аристархова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности первого замглавы Минкультуры Владимира Аристархова. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.

«Освободить Аристархова Владимира Владимировича от должности первого заместителя министра культуры Российской Федерации по его просьбе», — сказано в документе.

Аристархов курировал в министерстве деятельность Департамента науки и образования, а также вопросы информатизации культуры.

Бывший замглавы Минкультуры в 1992 году окончил МГУ имени М. В. Ломоносова. В 2007–2011 годах работал депутатом Московской областной думы, в 2012–2013 годах — советником министра культуры РФ, директором департамента контроля и кадров Минкультуры.

Премьер-министр 13 июня также освободил от должности пятерых заместителей глав трех министерств по их собственному желанию. Свои посты покинули два замминистра сельского хозяйства Евгений Непоклонов и Евгений Громыко.

Еще двоих человек уволили из Минвостокразвития — в отставку отправили первого замглаву ведомства Александра Осипова и замминистра Сергея Качаева. Должности также лишился замглавы Минкультуры Александр Журавский.