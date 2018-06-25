Ополченцы ДНР отбили атаку украинских силовиков под Мариуполем

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сделали неудачную попытку атаковать позиции ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) под Мариуполем. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщил глава пресс-службы вооруженных сил республики Даниил Безсонов.

По его словам, атака ВСУ проходила в присутствии спецпредставителя ОБСЕ.

«Вчера во время присутствия в районе села Гнутово специального представителя председателя ОБСЕ Мартина Сайдика около 13:30 ВСУ выдвинулись группой в составе 10-12 человек в направлении наших позиций», — рассказал он «Донецкому агентству новостей».

Во время атаки группа попала в ловушку и отступила. Ранения получили трое украинских военнослужащих.

20 июня стало известно, что ВСУ активизировали наступление в зоне конфликта в Донбассе.

Конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года: жители Донбасса отказались признавать итоги госпереворота в стране и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них военную операцию.