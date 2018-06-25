Среди дворовых команд Таганрога устроят спартакиаду

Спартакиада среди дворовых и уличных команд состоится в Таганроге в Ростовской области. Соревнования начнутся сегодня и продлятся три дня. Их посвятят чемпионату мира по футболу и Дню борьбы с наркотиками.

Как передает RostovGazeta со ссылкой на городскую администрацию, игры будут проводиться на спортивных площадках, расположенных на разных улицах города. Какая награда ждет победителей, пока не сообщается.

На стадионе в Ростове-на-Дону 23 июня состоялся матч между сборными Мексики и Южной Кореи в рамках ЧМ-2018. Игра завершилась победой мексиканцев со счетом 2:1. Сообщалось, что игра установила рекорд посещаемости «Ростов Арены». Она собрала 43 472 зрителя.