Прямой эфир

Среди дворовых команд Таганрога устроят спартакиаду

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спартакиада среди дворовых и уличных команд состоится в Таганроге в Ростовской области. Соревнования начнутся сегодня и продлятся три дня. Их посвятят чемпионату мира по футболу и Дню борьбы с наркотиками.

Как передает RostovGazeta со ссылкой на городскую администрацию, игры будут проводиться на спортивных площадках, расположенных на разных улицах города. Какая награда ждет победителей, пока не сообщается.

На стадионе в Ростове-на-Дону 23 июня состоялся матч между сборными Мексики и Южной Кореи в рамках ЧМ-2018. Игра завершилась победой мексиканцев со счетом 2:1. Сообщалось, что игра установила рекорд посещаемости «Ростов Арены». Она собрала 43 472 зрителя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия и Уругвай сыграют в Самаре при 35-градусной жаре
Черчесов рассказал о подготовке к матчу со сборной Уругвая

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017