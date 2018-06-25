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В Дагестане нашли тело одной из трех пропавших в горах девочек

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Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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Спасатели обнаружили в реке тело одной из трех девочек, которые пропали накануне в горах Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС в понедельник, 25 июня.

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Как сообщает ТАСС, трое детей (две девочки 7 лет и одна девочка 8 лет) утром 24 июня вышли погулять и пропали в селе Кикуни. Их ищут более 800 человек.

По данным ведомства, тело девочки было найдены в реке Аварское Койсу. В настоящее время поиски еще двух детей продолжаются.

Ранее в МЧС сообщили о двух найденных телах, позже уточнили информацию.

«Обнаружение тела второй девочки пока не подтвердилось. В воде были найдены просто чьи-то вещи, которые ошибочно были приняты за тело ребенка», — сообщили в ведомстве.

Республиканское следственное управление СКР начало проверку.

Ранее сообщалось, что четверо детей утонули в не предназначенном для купания месте близ Астаны. Они пропали 24 июня. Их тела спасатели нашли в 2:17 мск в понедельник, 25 июня, в районе жилого массива «Пригородный» в канале Нура-Есиль. Отмечалось, что дети были оставлены без контроля родителей.

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