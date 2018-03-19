Годовалый ребенок чуть не утонул в ванной в Петербурге

Годовалая девочка чуть не утонула в ванной в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.

ЧП произошло в субботу, 17 марта, в одном из домов на Выборгской набережной. Известно, что 34-летняя мать девочки во время купания ребенка ненадолго оставила ее одну в ванной, а когда вернулась, она почти не дышала. Скорая доставила девочку в Педиатрическую академию. Медики оценивают состояние ребенка как тяжелое и продолжают бороться за ее жизнь, сообщает сайт kp.ru. В настоящее время девочка находится в реанимации.

О случившемся медики сообщили в полицию рано утром в воскресенье. Полицейские проводят проверку по факту случившегося, выясняют все обстоятельства. Известно, что отцом девочки является известный питерский музыкант. Мать ребенка не работает, занимается детьми. На учете семья не состоит, ранее в поле зрения оперативников не попадала.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Петербурге выписаны еще четверо детей после отравления таблетками.