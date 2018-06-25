Прямой эфир

Четверо детей утонули в канале близ Астаны

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Четверо детей утонули в не предназначенном для купания месте близ Астаны. Об этом сообщил официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

Каникулы по регламенту
Каким станет отдых в детских лагерях после вступления в силу нового закона и что в нем упустили депутаты

Сообщается, что детей начали искать 24 июня. Их тела спасатели нашли в 2:17 мск в понедельник, 25 июня.

«Утром в районе жилого массива «Пригородный» в канале Нура-Есиль обнаружены и извлечены тела двух детей 2007 года рождения, одного — 2006 и одного — 2009 года рождения, которые утонули во время купания в не предназначенном для этого месте», — цитирует Иманкулова ТАСС.

Он рассказал о том, что дети были оставлены без контроля родителей.

Ранее сообщалось, что мальчик и девочка утонули в пруду в Переволоцком районе Оренбургской области во время пикника с дедушкой. Трагедия произошла 20 июня недалеко от села Чесноковка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Годовалый ребенок чуть не утонул в ванной в Петербурге
Школьника в Хабаровске наградили за спасение двух тонувших детей
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017