Четверо детей утонули в канале близ Астаны

Четверо детей утонули в не предназначенном для купания месте близ Астаны. Об этом сообщил официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

Сообщается, что детей начали искать 24 июня. Их тела спасатели нашли в 2:17 мск в понедельник, 25 июня.

«Утром в районе жилого массива «Пригородный» в канале Нура-Есиль обнаружены и извлечены тела двух детей 2007 года рождения, одного — 2006 и одного — 2009 года рождения, которые утонули во время купания в не предназначенном для этого месте», — цитирует Иманкулова ТАСС.

Он рассказал о том, что дети были оставлены без контроля родителей.

Ранее сообщалось, что мальчик и девочка утонули в пруду в Переволоцком районе Оренбургской области во время пикника с дедушкой. Трагедия произошла 20 июня недалеко от села Чесноковка.