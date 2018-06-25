Страус выскочил на трибуны во время циркового представления в Казани

ЧП произошло во время представления в цирке в Казани. В разгар шоу из манежа на трибуны со зрителями выскочил страус.

Как сообщает ресурс Prokazan.ru, птица пробежала по людям несколько рядов вверх и вернулась обратно. Потом страуса увели за кулисы. Во время случившегося возникла небольшая паника, однако о пострадавших информации пока не было.

Портал iz.ru 17 июня сообщал о том, что во время выступления в цирке медведь напал на дрессировщика. Это произошло в селе Ольховка Волгоградской области. Служащие цирка сумели вовремя среагировать — они вовремя оттащили зверя от дрессировщика. Тот самостоятельно поднялся и покинул арену.