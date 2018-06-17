Появилось видео нападения медведя на дрессировщика в цирке под Волгоградом

Медведь напал на дрессировщика во время выступления в цирке в селе Ольховка Волгоградской области. Зрители представления случайно сняли произошедшее на видео.

Инцидент произошел в субботу, 16 июня. Очевидцы отмечали, что с самого начала было заметно, что медведь нервничает. Когда животное заставили скатиться с горки, он агрессивно отреагировал на очередной шлепок и набросился на сотрудника цирка.

«Возможно, медведь понял, что его ждет очередная порка, и решил первым напасть», — рассказала волгоградка Анастасия Мищерина порталу V1.ru.

Работникам цирка удалось вовремя оттащить зверя от дрессировщика. После этого мужчина встал на ноги и ушел за кулисы без посторонней помощи.

В феврале работник цирка в Гватемале лишился обеих рук, когда пытался накормить тигров. Сообщалось, что 55-летний смотритель Сиприано Альварес кормил хищников через решетку, но в какой-то момент протянул руку слишком далеко в клетку. В результате один из тигров сразу же напал на мужчину.