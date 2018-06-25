Врачей московских больниц обучат вежливому общению

Сотрудники приемного отделения НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского начнут посещать в сентябре курсы врачебной этики, сообщается на сайте столичной мэрии.

Впоследствии эффективному общению обучат работников всех московских больниц. Врачи, медсестры и администраторы городских поликлиник уже посещают такие занятия с прошлого года.

«Пилотный проект в приемном отделении НИИ имени Склифосовского продлится до конца года, в 2019 году в нем примут участие остальные отделения клиники», — рассказал директор медицинского учреждения Сергей Петриков.

В Институте имени Склифосовского обучение пройдут завотделения, доктора, медсестры и администраторы. Медикам расскажут, как правильно беседовать с пациентом, чтобы его успокоить и не вызвать негативную реакцию. Также расскажут о том, как избежать профессионального выгорания.

Образовательные курсы для медперсонала продлятся 24 часа — три дня по восемь часов. Группы будут состоять из 12–15 человек. Занятия проведут профессиональные психологи.

В апреле глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун заявил, что в Москве появится единый регистр онкологических больных.