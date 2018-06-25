Интерактивный киоск «Программа реновации» установили на ВДНХ

Два новых интерактивных киоска установили в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ.

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в Twitter, что киоск под названием «Программа реновации» показывает карты сносимых домов и стартовых площадок. Второй киоск — «Новая Москва» — рассказывает о развитии присоединенных к столице территорий, передает «Федеральное агентство новостей».

В павильоне "Макет Москвы" на #ВДНХ установили два новых интерактивных киоска. "Новая Москва" рассказывает о развитии присоединенных территорий. А "Программа реновации" показывает карты сносимых домов, стартовых площадок и как устроены новые квартиры. pic.twitter.com/922oneBZkm — Сергей Собянин (@MosSobyanin) June 24, 2018

Столичный градоначальник ранее рассказал, почему решил баллотироваться на новый мэрский срок. По его словам, он чувствует ответственность за исполнение всех начатых им проектов, в том числе реновации.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября. Регистрация кандидатов завершится 2 июля. Из 22 человек, подавших документы, девять представляют партии, остальные идут как самовыдвиженцы.