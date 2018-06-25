Интерактивный киоск «Программа реновации» установили на ВДНХ
Два новых интерактивных киоска установили в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ.
Мэр Москвы Сергей Собянин написал в Twitter, что киоск под названием «Программа реновации» показывает карты сносимых домов и стартовых площадок. Второй киоск — «Новая Москва» — рассказывает о развитии присоединенных к столице территорий, передает «Федеральное агентство новостей».
Столичный градоначальник ранее рассказал, почему решил баллотироваться на новый мэрский срок. По его словам, он чувствует ответственность за исполнение всех начатых им проектов, в том числе реновации.
Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября. Регистрация кандидатов завершится 2 июля. Из 22 человек, подавших документы, девять представляют партии, остальные идут как самовыдвиженцы.