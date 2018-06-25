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Сирийская армия освободила от боевиков часть пустыни возле Ирака

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Фото: REUTERS/ Alaa al Faqir
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Подразделения сирийской армии освободили от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) 1,8 тыс. кв. км пустыни в провинции Дейр-эз-Зор.

В ходе операции армия ликвидировала «большое количество» террористов, передает «Федеральное агентство новостей».

Боевики ИГ ранее взяли в заложники шесть сотрудников сил безопасности Ирака. Террористы угрожают убить силовиков, если власти Ирака не отпустят на свободу всех заключенных суннитов. Отмечается, что похищенные военные являются шиитами.

22 июня под обстрел в Сирии попали американские военные советники.

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