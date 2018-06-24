Асад пообещал провести народный референдум по новой конституции Сирии

Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад заявил, что вопрос об изменении конституции должны решать сирийцы, а не правительство страны.

«Если мы хотим прийти к каким-то изменениям или к чему-либо, необходим национальный референдум. Если будет референдум и люди поддержат новую конституцию, то, конечно, мы ее примем», — сказал он в интервью телеканалу НТВ.

По словам Асада, у Сирии сегодня нет проблем со сплоченностью общества, а все что происходит на ее территории, отметил он, это результат деятельности США и их союзников, которые хотят «переделать карту мира».

«Это схватка этих сил, главной силы - США и их союзников, которые поддерживают террористов, их цель - гегемония. Другой силой является Россия и ее союзники», — заявил президент Сирии.

Он подчеркнул, что военное и политическое присутствие России в САР и на Ближнем Востоке имеет важное значение для восстановления баланса сил в мире, а также в борьбе с терроризмом. По мнению Асада, напряженные отношения, которые сложились у Сирии и РФ с Соединенными Штатами, вызваны тем, что Вашингтон не устраивает независимая и самостоятельная позиция этих стран.

Будет ли политик баллотироваться на новый президентский срок он еще не решил. По словам Асада, до выборов еще три года и ему важно, какова в дальнейшем будет позиция народа, «будет ли готов сирийский народ принять того же человека». Он отметил, что подумает над выдвижением, если граждане поддержат его кандидатуру.

Ранее на саммите ШОС президент России Владимир Путин заявил, что сирийское правительство полностью выполняет взятые на себя обязательства по урегулированию ситуации в стране. По его словам, благодаря усилиям Дамаска, Москвы, Тегерана, Анкары, а также других партнеров, удалось добиться значительных успехов в борьбе с терроризмом в САР.