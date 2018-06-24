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Боевики готовят провокацию в Сирии с целью очернить Россию

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Фото: REUTERS/Ahmed Jadallah
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В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) готовит провокацию в провинции Идлиб.

Местные жители рассказали военным, что 22 июня вместе с боевиками туда приезжала съемочная группа информационного агентства одной из ближневосточных стран. Они снимали эвакуацию мирных жителей в больницу «Альхеляль аль-Ахмар», разрушенные жилые дома и «восстановление» террористами объектов гражданской инфраструктуры, которые якобы подверглись авиаударам правительственных сил и ВКС России, пишет ТАСС.

По словам сирийцев, материалы «планируется опубликовать в информационных ресурсах для очередных обвинений России». Таким образом, боевики хотят привлечь дополнительное финансирование формирований «Джебхат ан-Нусры» через западные неправительственные организации, заключили в российском центре.

Несколько дней назад в российском МИДе заявили, что им поступают сигналы о готовящихся провокациях с применением химоружия. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, неправительственная организация «Белые каски», которая известна своими постановочными съемками, недавно также получила финансовую поддержку со стороны США.

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