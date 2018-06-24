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В Госдуме прокомментировали слова Асада о восстановлении Сирии

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Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин назвал обоснованным заявление президента Сирии Башара Асада о невозможности участия Запада в восстановлении страны.

«Учитывая прошлые этапы «борьбы с терроризмом», когда вместо этой самой борьбы западная коалиция готовила различные вылазки и провокации с использованием якобы химического оружия, которого никогда не было, доверие к ней не просто подорвано, а полностью отсутствует», — цитирует парламентария RT.

По словам Швыткина, главной целью западных стран является закрепление в регионе, а не помощь сирийскому народу.

Депутат отметил, что западная коалиция «пытается под видом оказания помощи, восстановления республики усилить свои позиции постфактум».

Ранее Асад заявил, что у Сирии сегодня нет проблем со сплоченностью общества, а все, что происходит на ее территории — это результат деятельности США и их союзников, которые хотят «переделать карту мира».

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