США готовит план-график денуклеаризации для КНДР

США в ближайшее время представят КНДР план-график реализации договоренностей по денуклеаризации Корейского полуострова, которые были достигнуты по итогам саммита 12 июня в Сингапуре

«Мы скоро узнаем, готовы ли они добросовестно выполнять взятые на себя обязательства», — сказал журналистам представитель Пентагона. При этом он дал понять, что предлагаемые сроки ликвидации ядерной программы КНДР не будут продолжительными.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что доверяет главе Северной Кореи Ким Чен Ыну. По его словам, между политиками «возникла хорошая химия». Кроме того, Трамп сказал, что за 500 с лишним дней с момента его вступления в должность он добился «больше, чем любой другой президент» в истории США за тот же срок.