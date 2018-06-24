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Сингапур рассказал о стоимости саммита США–КНДР

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Фото: TAСС/AP/Wong Maye-E
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МИД Сингапура сообщил о сумме, в которую обошлась организация саммита США–КНДР. По данным ведомства, страна потратила около $12 млн на встречу президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Самой большой статьей расходов стало обеспечение безопасности, передает «РИА Новости».

МИД снова напомнил, что Сингапур, принимая у себя саммит, сделал вклад в международные усилия по достижению мира и стабильности на Корейском полуострове, добавляет «Газета.ру».

Первый в истории саммит США–КНДР прошел в Сингапуре 12 июня, по его итогам Трамп и Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ

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