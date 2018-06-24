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В парламент Турции прошла прокурдская партия

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Партия демократии народов (ПДН), являющаяся прокурдской, прошла в парламент Турции. Об этом свидетельствуют данные обработки 72,9% избирательных бюллетеней.

ПДН преодолела необходимый для этого 10% порог, об этом сообщило в воскресенье, 24 июня, ТАСС.

Сейчас Партия демократии народов набирает ровно 10% голосов избирателей.

Участки для голосования на президентских и парламентских выборах закрылись в Турции в 17:00 по местному времени (совпадает с мск). За места в парламенте борются восемь политических партий, в том числе правящая пропрезидентская «Партия справедливости и развития».

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