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Несколько конгрессменов США приняли участие в голодовке

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Фото: REUTERS/Mike Blake
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Десять членов палаты представителей конгресса США и один сенатор принимают участие в голодовке, протестуя против разлучения семей нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает издание USA Today, не уточняя имен политиков.

Кроме того, в акции, организованной Центром защиты прав человека имени Роберта Кеннеди, участвует несколько известных голливудских актеров, в том числе Алек Болдуин и Мартин Шин.

Протестующие собрались 23 июня около здания суда в техасском городе Мак-Аллен. Это один из судов, где выносятся решения о наказании тех, кто был задержан при попытке незаконно пересечь границу Мексики и США.

По словам организаторов, акция продлится 24 дня. Ее участники будут сменять друг друга каждые 24 часа.

Как заявил активист одной из техасских правозащитных организаций Ефрен Оливарес, протестующие будут добиваться того, чтобы все дети, разлученные с родителями на границе, были возвращены в свои семьи.

По данным министерства внутренней безопасности США, с 19 апреля по 31 мая около 2 тыс. детей были разлучены со своими родителями, приехавшими в страну нелегально. 20 июня президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, согласно которому практика разлучения семей нелегальных мигрантов прекращается. 24 июня стало известно, что более 500 детей иммигрантов, разлученных со своими родителями в США, вернулись в семью.

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