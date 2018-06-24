Прямой эфир

Российский боксер Папин завоевал интернациональный пояс IBF

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россиянин Алексей Папин завоевал интернациональный пояс Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе.

30-летний Папин нокаутировал Уилбефорса Шихепо из Намибии в восьмом раунде. Бой прошел в подмосковной Жуковке.

Теперь в послужном списке россиянина 10 побед (девять — нокаутом) и ни одного поражения, передает «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что реванш между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом состоится 15 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Боксер Фьюри назвал чемпионов в тяжелом весе Уайлдера и Джошуа бомжами
Главный бой в жизни
Финальный бой Всемирной боксерской суперсерии между Александром Усиком и Муратом Гассиевым пройдет в Москве


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017