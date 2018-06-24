Российский боксер Папин завоевал интернациональный пояс IBF
Россиянин Алексей Папин завоевал интернациональный пояс Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе.
30-летний Папин нокаутировал Уилбефорса Шихепо из Намибии в восьмом раунде. Бой прошел в подмосковной Жуковке.
Теперь в послужном списке россиянина 10 побед (девять — нокаутом) и ни одного поражения, передает «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, что реванш между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом состоится 15 сентября.