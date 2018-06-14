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Названа дата боя-реванша между боксерами Головкиным и Альваресом

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Реванш между боксерами в весовой категории до 72,6 кг казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом состоится 15 сентября, рассказал промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя.

«Счастлив сообщить, что бой состоится 15 сентября», –– написал он в Twitter.

При этом место проведения поединка Де Ла Хойя не уточнил.

Первый бой между Головкиным и Альваресом состоялся 16 сентября 2017 года и завершился ничьей. Реванш был назначен на май, однако допинг-проба мексиканца дала положительный результат. В результате Головкин провел бой с американцем Ванесом Мартиросяном, которого накаутировал во втором раунде.

Это позволило представителю Казахстана защитить титулы чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации(WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC).

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