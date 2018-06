Названа дата боя-реванша между боксерами Головкиным и Альваресом

Реванш между боксерами в весовой категории до 72,6 кг казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом состоится 15 сентября, рассказал промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя.

«Счастлив сообщить, что бой состоится 15 сентября», –– написал он в Twitter.

I’m happy to inform that we have a fight September 15!!!! #CaneloGGG2

Feliz De informar que si tenemos pelea Septiembre 15!!! #CaneloGGG2 pic.twitter.com/gI3QmR0eXe