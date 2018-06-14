Названа дата боя-реванша между боксерами Головкиным и Альваресом

Реванш между боксерами в весовой категории до 72,6 кг казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом состоится 15 сентября, рассказал промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя.

«Счастлив сообщить, что бой состоится 15 сентября», –– написал он в Twitter.

I’m happy to inform that we have a fight September 15!!!! #CaneloGGG2

Feliz De informar que si tenemos pelea Septiembre 15!!! #CaneloGGG2 pic.twitter.com/gI3QmR0eXe — Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) 13 июня 2018 г.

При этом место проведения поединка Де Ла Хойя не уточнил.

Первый бой между Головкиным и Альваресом состоялся 16 сентября 2017 года и завершился ничьей. Реванш был назначен на май, однако допинг-проба мексиканца дала положительный результат. В результате Головкин провел бой с американцем Ванесом Мартиросяном, которого накаутировал во втором раунде.

Это позволило представителю Казахстана защитить титулы чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации(WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC).