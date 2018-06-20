Главный бой в жизни

Одно из самых ожидаемых противостояний года в профессиональном боксе — финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком — пройдет 21 июля в Москве в спорткомплексе «Олимпийский». На кону стоят четыре чемпионских пояса — по два от каждого из боксеров. Также финальный поединок выявит и обладателя первого в мире Кубка Мохаммеда Али и звания абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.

Победитель Олимпиады-2012 в Лондоне Александр Усик привезет в Москву пояс чемпиона по версии WBO. Украинец также является обладателем титула WBC, который после январского полуфинала суперсерии в Риге перешел к нему от латвийца Майриса Бриедиса. Мурат Гассиев подходит к финалу с титулами IBF и WBA — последний пояс достался российскому бойцу в драматичном втором полуфинале турнира, где он нокаутировал кубинца Юниера Дортикоса.

Изначально бой должен был пройти 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия), но его пришлось отложить из-за травмы Александра Усика, полученной им на тренировке. Медицинская комиссия подтвердила, что на восстановление боксеру потребуется время, в связи с чем было принято решение перенести и дату финала, и место его проведения.

— Очень рад, что долгие и тяжелые переговоры завершились именно решением провести финал Всемирной боксерской суперсерии в Москве, — сказал «Известиям» генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. — Считаю, что Мурат — боксер номер один в России, поэтому для нас было принципиально провести финал WBSS в нашей стране. Это будет большое событие для России и всего мира, ведь боксерское шоу пройдет накануне нашего главного праздника — Дня бокса. Хочу заверить, что в Москве все будет организовано на самом высоком уровне. Мы ждем красивого и зрелищного бокса в исполнении Мурата и Александра. Уверен, этот поединок станет одним из лучших в десятилетии.

При этом определить фаворита предстоящего боя заранее невозможно, отметил призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира Михаил Алоян.

— Безусловно, дома стены всегда помогают. К тому же я уверен, что у Мурата будет огромная поддержка фанатов, которые приедут из его родной Осетии, — сказал он «Известиям». — Уверен, они создадут великолепную атмосферу на этом вечере бокса. Однако я бы не назвал Мурата фаворитом. Усик — далеко не подарок, он очень хороший боксер с большим багажом знаний из любительского бокса. В технике, скорости и движении ног он превосходит Мурата, но у нашего бойца — гораздо более сильный удар. Итог этого боя будет зависеть от того, кто из боксеров лучше реализует свою тактику. Если Гассиеву удастся навязать Усику свой темп и несколько раз хорошо попасть, именно наш боксер станет чемпионом. Если преимущество захватит Усик, переломить ход боя будет очень и очень сложно.

31-летний Александр Усик считался фаворитом турнира уже до его начала. Украинский боксер провел отличный бой с Марко Хуком, но потратил на него чуть больше времени, чем требовалось. Его поединок с Майрисом Бриедисом также вышел довольно ровным и закончился победой Александра Усика решением судей. Один из арбитров посчитал результат боя ничейным (114-114), еще двое — отдали победу украинцу (115-113). Сам он назвал этот бой самым тяжелым в своей жизни.

Путь Мурата Гассиева к решающему поединку получился более ярким. Свое выступление во Всемирной боксерской суперсерии 24-летний спортсмен также начинал в качестве одного из претендентов на финал. В четвертьфинале он не оставил никаких шансов Кшиштофу Влодарчику, нокаутировав поляка в третьем раунде, а затем смог остановить и очень сильного боксера Юньера Дортикоса. В последних раундах боя с кубинцем российский чемпион, по мнению многих экспертов, показал выдающееся тактическое мастерство.

Оба боксера пока не потерпели ни одного поражения в профессиональной карьере. На счету Мурата Гассиева 26 побед, 19 из которых он одержал нокаутом. У его оппонента — 14 побед (11 нокаутов).

В андеркарте турнира пройдут поединки и других российских боксеров — Федора Чудинова, Дениса Шафикова и Сергея Богачука.

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