В военных академиях по всей России отмечают выпускные. На Соборной площади — суворовцы, кадеты и воспитанницы пансиона Минобороны РФ. Путевку во взрослую жизнь получили 200 девушек и юношей. Многие ребята выбрали карьеру военного сознательно, пойдя по стопам родителей.

700 выпускникам Военного университета выдали первые лейтенантские погоны. Воспитанники вуза — военные юристы,

экономисты и лингвисты. Всего в Военном университете МО РФ изучают 38 иностранных языков.

Академия ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого выпустила больше 200 офицеров. Треть из них получили дипломы с отличием. В этом году военную аспирантуру окончили 20 офицеров.

Выпускной отметили студенты Саратовского военного института. Сразу 180 человек получили первое офицерское звание — лейтенант.