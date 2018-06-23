Транспортно-пересадочный узел построят в Сколково

Новый транспортно-пересадочный узел (ТПУ) будет построен на базе ж/д станции «Трехгорка» для инновационного центра «Сколково». Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Для улучшения транспортного обеспечения инновационного центра "Сколково" планируется реконструировать участок белорусского направления железной дороги, а на базе действующей старой платформы создать новый ТПУ», — подчеркнул заместитель столичного градоначальника.

Ранее столичные власти рассказали о планах по строительству более 550 тыс. кв. м недвижимости, в частности, жилых домов, офисов и торговых центров, у транспортно-пересадочных узлов на новом участке Калининско-Солнцевской линии.