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Власти Москвы предупредили о рисках на переполненной фан-зоне ЧМ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Власти Москвы попросили болельщиков чемпионата мира по футболу воздержаться от посещения фан-зоны на Воробьевых горах во время особо популярных матчей мундиаля.

Как отметил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников, с момента начала чемпионата в фан-зонах и на центральных улицах «не было зафиксировано значительных происшествий».

«Однако прошу обратить внимание, что в настоящее время площадка фан-зоны на Воробьевых горах, которая предполагает комфортное размещение 25 тыс. участников, испытывает значительную перегрузку», — добавил Черников.

Он обратился с болельщикам с призывом не подвергать себя опасности и учитывать ситуации риска для здоровья в случае переполненности фан-зоны.

Ранее стало известно, что на фестивале болельщиков, который пройдет в Нижнем Новгороде 7 июля, будут официально регистрировать браки.

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