Прямой эфир

Актеры из сериала «Игра престолов» поженились

0
Фото: ТАСС/Michael Goulding
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британский актер Кит Хэрингтон, известный по роли Джона Сноу в телесериале «Игра престолов», 23 июня женился на своей коллеге по съемкам актрисе Роуз Лесли (одичалая Игритт).

Торжественная церемония прошла в принадлежащем отцу невесты замке Уордхилл неподалеку от шотландского города Абердин.

Среди гостей были замечены другие звезды «Игры престолов» — Эмилия Кларк, Софи Тернер, Мейси Уильямс, Питер Динклейдж, передает Би-би-си.

Отмечается, что актеры долго выбирали дату свадьбы из-за плотного съемочного графика.

Ранее в июне исполнительница роли принцессы Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов» британская актриса Эмилия Кларк сообщила, что покидает проект.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Звезда «Игры престолов» планирует постричься после окончания сериала
Актер из «Игры престолов» рассказал о самой жестокой сцене в сериале‍

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017