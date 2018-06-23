Актеры из сериала «Игра престолов» поженились

Британский актер Кит Хэрингтон, известный по роли Джона Сноу в телесериале «Игра престолов», 23 июня женился на своей коллеге по съемкам актрисе Роуз Лесли (одичалая Игритт).

Торжественная церемония прошла в принадлежащем отцу невесты замке Уордхилл неподалеку от шотландского города Абердин.

Среди гостей были замечены другие звезды «Игры престолов» — Эмилия Кларк, Софи Тернер, Мейси Уильямс, Питер Динклейдж, передает Би-би-си.

Отмечается, что актеры долго выбирали дату свадьбы из-за плотного съемочного графика.

Ранее в июне исполнительница роли принцессы Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов» британская актриса Эмилия Кларк сообщила, что покидает проект.