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Звезда «Игры престолов» планирует постричься после окончания сериала

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Фото: gameofthrones.wikia.com
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Звезда фантастического сериала «Игра престолов» Кит Харрингтон, известный по роли длинноволосого бастарда Джона Сноу, заявил о своем желании постричься. Актер рассказал, что сменит прическу сразу после окончания съемок финального сезона телешоу.

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«Мне хотелось бы ненадолго отойти от дел, насладиться безвестностью, остричься, сделаться менее узнаваемым как персонаж», — рассказал актер изданию Entertainment Weekly.

Он также признался, что хочет «поделать что-нибудь другое в радикально новом образе» и добавил, что новая стрижка будет «очень короткой».

В январе Харрингтон устроил дебош в баре, после чего его оттуда выгнали. Актер сидел на бильярдном столе, стучал по нему и размахивал кием. При этом он еле стоял на ногах из-за алкогольного опьянения, но требовал продолжения «банкета».

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