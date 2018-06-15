Звезда «Игры престолов» сделала татуировку со спойлером финала сериала

Актриса популярного сериала «Игра престолов» Софи Тернер, исполнительница роли Сансы Старк, сделала татуировку со спойлером финала шоу. Снимок опубликовала на своей станице в Instagram ее тату-мастер.

На фото видно, что на руке актрисы набито изображение лютоволка с надписью «Стая выживает». Поклонникам телешоу известно, что серый лютоволк на белом поле является гербом Старков, а любой лютоволк — животное, преданное этой семье, пишет сайт kp.ru.

Публикация от Lauren Winzer (@laurenwinzer) 9 Июн 2018 в 3:10 PDT

По мнению подписчиков тату-мастера, Софи Тернер могла сделать татуировку после окончания съемок финальных серий «Игры престолов», а, значит, семья Старков выживет.

В марте создатели «Игры престолов» анонсировали гибель ключевых героев сериала. По словам создателей сериала, на финальный сезон планируется потратить больше $15 млн за эпизод, а все серии обойдутся HBO в $90–100 млн, а такие расходы сопоставимы с бюджетами широкоэкранных блокбастеров. Восьмой, финальный, сезон «Игры престолов» выйдет в 2019 году и будет состоять из шести серий.