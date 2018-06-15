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Звезда «Игры престолов» сделала татуировку со спойлером финала сериала

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Фото: instagram.com/p/BjzNHEIll6g
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Актриса популярного сериала «Игра престолов» Софи Тернер, исполнительница роли Сансы Старк, сделала татуировку со спойлером финала шоу. Снимок опубликовала на своей станице в Instagram ее тату-мастер.

На фото видно, что на руке актрисы набито изображение лютоволка с надписью «Стая выживает». Поклонникам телешоу известно, что серый лютоволк на белом поле является гербом Старков, а любой лютоволк — животное, преданное этой семье, пишет сайт kp.ru.

По мнению подписчиков тату-мастера, Софи Тернер могла сделать татуировку после окончания съемок финальных серий «Игры престолов», а, значит, семья Старков выживет.

В марте создатели «Игры престолов» анонсировали гибель ключевых героев сериала. По словам создателей сериала, на финальный сезон планируется потратить больше $15 млн за эпизод, а все серии обойдутся HBO в $90–100 млн, а такие расходы сопоставимы с бюджетами широкоэкранных блокбастеров. Восьмой, финальный, сезон «Игры престолов» выйдет в 2019 году и будет состоять из шести серий.

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