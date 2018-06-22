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Актер из «Игры престолов» рассказал о самой жестокой сцене в сериале‍

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Hbo
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Актер Николай Костер-Вальдау рассказал, что самой жестокой для него сценой в сериале «Игра престолов» был момент с убийством ребенка в пятом сезоне.

Речь идет об эпизоде, в котором Станнис Баратеон (Стивен Диллэйн) позволяет жрице Мелисандре (Карис ван Хаутен) сжечь его дочь Ширин (Керри Ингрэм) на костре ради победы в битве.

Актер, сыгравший брата королевы Серсеи (Лена Хиди) — Джейми Ланнистера, также считает тяжелой для восприятия сцену с кормлением 10-летнего ребенка грудью. «Это было дико и со всех сторон неправильно», — завил он в интервью Variety.

Несколько дней назад стало известно, что британская актриса Эмилия Кларк, сыгравшая в сериале принцессу Дейенерис Таргариен, покидает проект.

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