Путин поздравил своего армянского коллегу Саркисяна с юбилеем

Президент Владимир Путин поздравил своего армянского коллегу Армена Саркисяна с юбилеем, сообщается на сайте президента Армении.

Поздравления лидер РФ направил в связи с 65-летием Саркисяна.

«В России высоко ценят Ваши усилия, направленные на укрепление дружественных, союзнических отношений между нашими государствами, дальнейшее наращивание взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве», — отмечается в поздравлении Путина.

Российский лидер пожелал Саркисяну здоровья, благополучия и успехов на ответственном посту, отмечает «Газета.ру».

В конце мая президент Армении Армен Саркисян подарил принцу Чарльзу небольшой сад на территории республики.