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Саркисян подарил принцу Чарльзу сад в Армении

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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Президент Армении Армен Саркисян рассказал, что подарил принцу Чарльзу небольшой сад на территории республики.

Глава государства отметил, что принц Чарльз является большим другом Армении и на протяжении многих лет помогает благотворительному проекту «Ереван — моя любовь».

«Единственное, что помимо дружбы представляет (материальную) ценность, это небольшой сад, принадлежавший моей семье, моим сыновьям и его сыновьям, который я ему подарил», — рассказал Саркисян журналистам, не уточнив, где находится сад.

Ранее армянскую столицу в рамках программы «Ереван — моя любовь» посетил британский певец и композитор Элтон Джон. Музыкант передал детям в одном из столичных реабилитационных центров слуховые аппараты

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