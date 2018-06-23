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Наплыв болельщиков отметили музеи Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Московские музеи ощутили рост числа посетителей – гостями учреждений культуры стали болельщики, приехавшие на ЧМ–2018.

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В пресс-службе Музеев Московского Кремля сообщили, что общая посещаемость выросла по сравнению с данными за аналогичный период 2017 года.

Более чем в два раза увеличилось число иностранных гостей музеев, отмечает ТАСС.

К началу чемпионата музей запустил аудиогид на шести языках и принимает в эти дни максимально допустимое количество посетителей.

В Историческом музее тоже рассказали о наплыве посетителей.

«С 15 по 19 июня в Историческом музее было 10 462 человека, Покровский собор принял колоссальное количество посетителей - 14 457 с учетом его проходимости», – отметила пресс–служба музея.

Рекордные показатели зафиксировали и сотрудники Музея Победы на Поклонной горе. С начала чемпионата по 20 июня там побывали 58 434 человека.

На этой неделе первый в Европе Музей теней открылся в Петербурге.

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