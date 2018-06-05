Прямой эфир

Караул императорской гвардии могут выставить у Ливадийского дворца

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ливадийскому дворцу-музею может быть присвоен дополнительный статус летней резиденции российского императорского двора, а у центрального входа появятся караульные расчеты императорской гвардии. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Как он заявил ИА «Крыминформ», развертывание караульных расчетов станет завершением реконструкции исторического облика резиденции императора. А посетители, по его мнению, смогут окунуться в историю, видя одетых в яркую форму гвардейцев. Кроме того, туристам будет интересна церемония смены караула. Работе музея это не помешает, лишь добавит красок в «богатую палитру Ливадийского дворца».

Депутат отметил, что этот дворец является национальным достоянием, его новый статус может стать наглядной историей Российского государства. О передаче Ливадийского дворца в частные руки не может быть и речи, заявил Бальбек.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что родственница Романовых, общественный деятель Ольга Куликовская-Романова предложила убрать экспонаты, посвященные Ялтинской конференции 1945 года, из главных залов Ливадийского дворца.

Ливадийский дворец ранее являлся южной резиденцией российских императоров. Он расположен на берегу Черного моря в поселке Ливадия в нескольких километрах от Ялты. Дворец был построен в конце XIX века под руководством И. Монигетти и Н.П. Краснова.  

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Представительница дома Романовых назвала Крымский мост сбывшейся мечтой
Памятник Николаю II предложили установить в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017