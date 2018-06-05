Караул императорской гвардии могут выставить у Ливадийского дворца

Ливадийскому дворцу-музею может быть присвоен дополнительный статус летней резиденции российского императорского двора, а у центрального входа появятся караульные расчеты императорской гвардии. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Как он заявил ИА «Крыминформ», развертывание караульных расчетов станет завершением реконструкции исторического облика резиденции императора. А посетители, по его мнению, смогут окунуться в историю, видя одетых в яркую форму гвардейцев. Кроме того, туристам будет интересна церемония смены караула. Работе музея это не помешает, лишь добавит красок в «богатую палитру Ливадийского дворца».

Депутат отметил, что этот дворец является национальным достоянием, его новый статус может стать наглядной историей Российского государства. О передаче Ливадийского дворца в частные руки не может быть и речи, заявил Бальбек.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что родственница Романовых, общественный деятель Ольга Куликовская-Романова предложила убрать экспонаты, посвященные Ялтинской конференции 1945 года, из главных залов Ливадийского дворца.

Ливадийский дворец ранее являлся южной резиденцией российских императоров. Он расположен на берегу Черного моря в поселке Ливадия в нескольких километрах от Ялты. Дворец был построен в конце XIX века под руководством И. Монигетти и Н.П. Краснова.