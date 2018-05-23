Родственница Романовых хочет убрать фигуру Сталина из дворца в Крыму

Общественный деятель Ольга Куликовская-Романова предложила убрать из главных залов Ливадийского дворца в Крыму экспонаты, посвященные Ялтинской конференции 1945 года. Женщина является вдовой родного племянника последнего российского императора Николая II — Тихона Куликовского-Романова. Она намерена обратиться к руководству музея.

Нынешняя экспозиция состоит из документов, фотографий и восковых фигур основных участников конференции — Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля и Франклина Рузвельта. Куликовская-Романова не настаивает, чтобы все это вывезли из дворца. «Надо сделать отдельный кабинет, отдельную комнату, где можно развесить все фотографии. Эта комната и будет посвящена Ялтинской конференции», — цитирует общественного деятеля Крыминформ. По ее мнению, главные залы рассказывать о Николае II.

Ливадийский дворец — бывшая южная резиденция российских императоров, расположенная на берегу Черного моря в поселке Ливадия на расстоянии 3 км от Ялты. Дворец в легком «итальянском» стиле выстроен в конце XIX века под руководством И. Монигетти и Н.П. Краснова. Соперничает с Воронцовским дворцом за звание самой роскошной резиденции Крыма.