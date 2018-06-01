Технологии на службе музеев

ХХ Международный фестиваль «Интермузей-2018» объединил около 400 участников со всей России и из-за рубежа — от Эрмитажа, Третьяковской галереи, ГМИИ имени Пушкина до представителей музеев африканского Судана. На 12 площадках 75-го павильона ВДНХ пройдет более 250 мероприятий. Тема фестиваля в этом году — «Музеи и общество». Корреспондент «Известий» ознакомился со стендами ведущих музейных институций.

Музеи Московского Кремля представили на выставке мобильный гид по Оружейной палате. Приложение использует принципиально новую систему навигации — нечто подобное есть в Лувре, в России аналогов этому гиду нет.

— Благодаря этой системе посетитель может заранее определить нужные экспонаты в зависимости от личных пристрастий и выстроить индивидуальный маршрут по музею, — рассказала «Известиям» заместитель гендиректора Музеев Московского Кремля Ольга Дмитриева. — С помощью планшета или смартфона легко увидеть изображение экспоната, подробнее рассмотреть и получить дополнительную информацию как в печатном виде, так и в виде аудиотрека. Можно не пользоваться услугами экскурсовода, не быть привязанным к маршруту, предложенному аудиогидом.

Для детей мобильный гид предлагает познавательные викторины, тесты и словарь терминов. В программе есть даже игра «Охота на льва». С помощью гаджета можно пройтись по Оружейной палате и найти изображение хищника, его скульптурные или ювелирные воплощения.

Музей состоит не только из картин, скульптур и других ценностей. Есть и то, что скрыто от глаз посетителя, то, чем занимаются научные сотрудники. Государственный Эрмитаж решил пустить гостей «Интермузея» в святая святых — реставрационные мастерские. Чтобы посетители могли воочию оценить сложный труд реставраторов, на стенде установлен электронный микроскоп. Сложный агрегат позволяет увеличить исследуемый предмет в 150 тыс. раз. С его помощью можно узнать, из какого материала сделан экспонат.

— Микроскоп может оценить подлинность, а еще, например, разглядеть в рубине «цветы» — это растущие кристаллы образуют внутри камня такие удивительные следы, — пояснил директор лаборатории научной реставрации драгоценных металлов Игорь Малкиель. — Но в Эрмитаже есть и более мощный микроскоп, он увеличивает в миллион раз. Правда, весит он полторы тонны и привезти его мы физически не могли.

Представлено здесь и оборудование для реставрации стекла, эмали, металлов. Как рассказал Игорь Малкиель, заинтересованные институции готовы перенять у Эрмитажа его достижения. Сейчас в музее очередь из специалистов, желающих поучиться мастерству, заметил он.

Идеи научных сотрудников Эрмитажа разделяет и министр культуры Владимир Мединский. По его мнению, «Интермузей» должен стать площадкой по обмену опытом, технологиями, навыками и кадрами.

— Хочется, чтобы это событие стало ведущим профессиональным форумом, и не только в России, но и во всем мире. Кстати, нигде, кроме Москвы, подобных фестивалей нет. Поэтому надо приглашать коллег из других стран и показывать, как мы умеем работать, — считает Владимир Мединский.

В рамках «Интермузея» запланирована насыщенная деловая и культурная программа. Здесь обсудят волонтерские и образовательные проекты, вопросы кадровой политики, интерактивные и мультимедийные технологии. Музеи-участники представят наиболее успешные и инновационные проекты, реализованные за последние годы. Под занавес форума, 3 июня, будут объявлены имена лауреатов конкурса лучших музейных проектов.

А пока призы ждут победителей, подарки и поздравления принимает Государственный музей изобразительного искусства имени Пушкина. В день открытия форума ГМИИ исполнилось 106 лет, 73 из которых в нем работает Ирина Антонова. Поклонники преподнесли президенту ГМИИ белоснежный торт в виде здания музея. Ирина Александровна поздравила всех с праздником и угостила произведением кондитерского искусства всех желающих.