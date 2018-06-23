Роспотребнадзор предупредил о вспышке опасной лихорадки в Кении

Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке лихорадки долины Рифт в Кении. От заболевания уже погибли 13 человек.

«В северо-западных графствах страны продолжается вспышка лихорадки долины Рифт, начало которой официально зарегистрировано с 8 июня в графстве Ваджир», – говорится в сообщении ведомства.

Всего к 19 июня было выявлено более 100 случаев заболевания лихорадкой, 13 из которых оказались смертельными.

Вспышка лихорадки зафиксирована также у овец и верблюдов. По мнению экспертов, люди заболевают после употребления в пищу инфицированных мяса и молока, а также после прямого контакта с больными животными.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о распространении эпидемии кори в 28 странах Европы.