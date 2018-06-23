Прямой эфир
Сюжет:

Роспотребнадзор предупредил о вспышке опасной лихорадки в Кении

0
Фото: REUTERS/Kagondu Njagi
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке лихорадки долины Рифт в Кении. От заболевания уже погибли 13 человек.

«В северо-западных графствах страны продолжается вспышка лихорадки долины Рифт, начало которой официально зарегистрировано с 8 июня в графстве Ваджир», – говорится в сообщении ведомства.

Всего к 19 июня было выявлено более 100 случаев заболевания лихорадкой, 13 из которых оказались смертельными.

Вспышка лихорадки зафиксирована также у овец и верблюдов. По мнению экспертов, люди заболевают после употребления в пищу инфицированных мяса и молока, а также после прямого контакта с больными животными.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о распространении эпидемии кори в 28 странах Европы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роспотребнадзор проверит цены в меню на разных языках в городах ЧМ-2018
В Роспотребнадзор поступило 14 тыс. заявок по вопросам питания детей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017