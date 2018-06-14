В Роспотребнадзор поступило 14 тыс. заявок по вопросам питания детей

На горячую линию по вопросам качества и безопасности детского питания, организованную Роспотребнадзором, за неделю ее работы поступило около 14 тыс. обращений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о периоде с 18 по 25 мая. 56% обращений касались вопросов питания в общеобразовательных организациях, 44% — в дошкольных образовательных организациях, передает RT.

13 июня в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили, что причиной массового отравления в лагере «Сосновый бор» стали инфекции, которыми страдали повар пищеблока и мойщица посуды. Также были обнаружены многочисленные нарушения противоэпидемического режима. От вспышки заболевания пострадали 64 человека: 62 ребенка в возрасте от семи до 12 лет и двое вожатых.