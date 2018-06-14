Прямой эфир

В Роспотребнадзор поступило 14 тыс. заявок по вопросам питания детей

0
Фото: РИА Новости/Макс Ветров
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На горячую линию по вопросам качества и безопасности детского питания, организованную Роспотребнадзором, за неделю ее работы поступило около 14 тыс. обращений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о периоде с 18 по 25 мая. 56% обращений касались вопросов питания в общеобразовательных организациях, 44% — в дошкольных образовательных организациях, передает RT.

13 июня в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили, что причиной массового отравления в лагере «Сосновый бор» стали инфекции, которыми страдали повар пищеблока и мойщица посуды. Также были обнаружены многочисленные нарушения противоэпидемического режима. От вспышки заболевания пострадали 64 человека: 62 ребенка в возрасте от семи до 12 лет и двое вожатых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роспотребнадзор выявил причину отравления детей в лагере на Урале
Котлеты и запеканка оказались среди возможных причин отравления детей на Урале

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017